Um funcionário público morreu soterrado, nessa quarta-feira (10), após desabamento de um barranco na obra de uma creche da Prefeitura de Muzambinho (MG).

O funcionário chegou a ser retirado por pessoas que estavam no local, mas, conforme o Corpo de Bombeiros, já estava sem vida. Prefeitura decreta luto e lamenta morte.

De acordo com os bombeiros, o pedreiro, identificado como Cláudio Roberto Guida, de 49 anos, trabalhava na obra de um muro na Cemei Dona Sebastiana Prado Campos, no bairro Brejo.

Parte do barranco desabou em cima do servidor, fazendo com que ele ficasse soterrado pelos escombros.

O Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado de Vida do Samu, ambos de Guaxupé, foram acionados para a ocorrência. A vítima, no entanto, já foi retirada sem vida do soterramento por pessoas que estavam no local.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre velório e sepultamento da vítima.

A Prefeitura de Muzambinho decretou luto oficial na cidade e lamentou a morte do funcionário público. A administração municipal publicou nota nas redes sociais. Veja:

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do funcionário da Prefeitura Municipal de Muzambinho Cláudio Roberto Guida. Neste momento de dor e consternação, gostaríamos de expressar nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho do querido servidor que nos deixou.

É importante ressaltar que seu legado será sempre lembrado e valorizado. Que Deus conforte a todos àqueles que hoje sofrem a partida de Cláudio.

Com sinceros sentimentos,

Administração Municipal”.

