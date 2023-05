A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (11), a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos criminosos de 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos e depredados.

Os agentes têm 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF para cumprir em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Dessa vez não há ordem de prisão.

A PF não divulgou nomes nem endereços dos alvos. Mas a equipe jornal O Tempo em Brasília apurou com fontes da corporação que entre os alvos estão empresários, produtores rurais e colecionadores de armas, atiradores e caçadores esportivos, os chamados CACs.

Um dos mandados é contra o empresário Geraldo Cesar Killer, segundo a Folha de S. Paulo. Ele aparece como doador de R$ 10 mil para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) e fez outra doação do mesmo valor para o senador Marcos Pontes, ex-ministro de Ciência e Tecnologia.

No Mato Grosso do Sul, um dos alvos é o empresário Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju (MS), de acordo com o portal G1. Ele já constava como suposto financiador dos atos em uma lista divulgada pela Advocacia-Geral da União (AGU) em fevereiro.

O STF também determinou o bloqueio de bens dos alvos. “Foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de R$ 40 milhões para cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público”, informou a PF em nota.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, completou a corporação.

Desde a primeira etapa, a Lesa Pátria cumpriu 69 mandados de prisão, sendo 65 de prisão preventiva (sem prazo definido) e 4 de prisão temporária (com prazo determinado); além de 174 mandados de busca e apreensão. Foram instaurados até agora 17 inquéritos.

Fonte: O Tempo