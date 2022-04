O deputado Elias Vaz (PSB-GO) e o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) enviaram uma denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) para pedir apuração sobre uma compra de próteses penianas feita pelo Exército no valor de R$ 3,5 milhões.

“Foi realizada (compra), lamentavelmente, e escondida. Achando que ninguém ia descobrir. Eu e o Elias entramos para descobrir. Conseguimos descobrir as provas desse absurdo”, disse Kajuru a O Tempo.

De acordo com o senador, o Ministério da Defesa não se manifestou sobre o assunto ao ser questionado pelos parlamentares. A reportagem do O Tempo entrou em contato e aguarda retorno do ministério.

Segundo o portal “Metrópoles”, o Exército realizou três pregões no ano passado para comprar próteses com cumprimento entre 10 e 25 centímetros.

Kajuru classifica a situação como absurda. “Nunca vi um governo tão brocha como esse”, disse a O Tempo.

Eles mostram que oito pregões foram realizados por unidades ligadas aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os processos de compra foram homologados em 2020 e 2021 e seguem válidos neste ano.

