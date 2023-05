A Petrobras deve anunciar na semana que vem redução de até R$ 0,30 no preço da gasolina praticado nas refinarias. O valor representa uma redução de cerca de 10% no valor.

Além disso, devem ser reduzidos também:

R$ 0,10 no preço do diesel (queda de cerca de 4%)

R$ 15 no preço do botijão de gás

A redução está em fase final de estudos na Petrobras. Nessa quarta (10) houve uma reunião para tratar do tema no Palácio do Planalto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Rui Costa (Casa Civil), o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prattes.

Não foi discutido neste momento a mudança da política de preços da Petrobras, segundo a qual os valores no Brasil devem acompanhar o mercado externo.

O que a empresa deve fazer é uma adequação na atual Paridade de Preços de Importação (PPI). A avaliação é que o atual cálculo está defasado, deixando os preços no Brasil maiores do que realmente deveriam estar na comparação internacional.

Isso não significa que a mudança na política de preços não seja discutida mais à frente.

Para Lula, a redução nos preços dos combustíveis é fundamental, já que contribui para reduzir a inflação. Com a queda da inflação, o governo espera também que o Banco Central baixe os juros.

Além disso, os preços dos combustíveis têm reflexo imediato na popularidade do presidente.

