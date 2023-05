O Dia das Mães será comemorado no domingo (14). Para que os filhos possam realizar suas compras com comodidade e conforto, o comércio formiguense funcionará em horário especial na próxima semana.

De acordo com sugestão da Acif/CDL, nesta quinta-feira (11), o funcionamento será até as 20h. Na sexta-feira (6) as lojas ficarão abertas também até as 20h. Já no sábado (7), o funcionamento vai até as 17h.

Antecipem suas compras e comprem no comércio local, afinal, toda mãe merece um presente.

Fonte: Acif/CDL