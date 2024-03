Um homem de 26 anos foi preso em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, acusado de maus tratos a animais. A equipe da 3ª Delegacia de Polícia Civil na cidade recebeu denúncia, no dia 24 de janeiro, que um indivíduo havia matado um filhote de cachorro com um pedaço de tijolo.

O fato foi registrado por câmeras de segurança no bairro Jardim Bela Vista, que foram enviadas à polícia. Os investigadores compareceram ao local onde o crime ocorreu e conseguiram as imagens com um dos moradores.

Nas imagens, é possível visualizar o suspeito indo em direção a um filhote de cachorro que se encontrava deitado no passeio. Em seguida, ele joga, com violência, por duas vezes, um tijolo em cima do cão, causando a morte do animal.

Após levantamentos investigativos, o suspeito foi qualificado e devidamente identificado por testemunhas que viram as imagens obtidas. O inquérito foi remetido à Justiça com indiciamento do suspeito pelo crime de maus-tratos a animais e pedido de prisão preventiva, cumprida na quinta-feira.

Fonte: Hoje em Dia