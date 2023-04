O Governo de Minas disponibilizou a lista com nomes de mais de 4.500 servidores da educação que foram promovidos ou beneficiados com progressão de carreira. A lista pode ser conferida na página 23 do Diário Oficial de Minas Gerais.

O impacto de cada progressão e promoção no valor da remuneração do servidor é um acréscimo de 2,5% e 10%, respectivamente.

De acordo com o Estado, até o momento, mais de 10 mil professores e profissionais da educação receberam os benefícios em 2023.

A intenção “é reconhecer e valorizar o empenho e o esforço dos servidores que cumprem os requisitos legais para a evolução. O plano das Carreiras dos Profissionais de Educação Básica foi estabelecido pela lei n° 15.293/2004 e define a evolução nas carreiras dos servidores efetivos da Secretaria de Estado de Educação (SEE), por meio de progressões e promoções”.

Fonte: O Tempo