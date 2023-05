A conta de luz fica mais cara em Minas Gerais a partir deste domingo (28). O aumento de 14,91% para clientes residenciais foi confirmado pela Cemig na última terça-feira (23) e definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O reajuste da tarifa é discutido a cada cinco anos.

O aumento anunciado é maior do que o previsto inicialmente pela Aneel, de cerca de 12%. O tema foi debatido em consulta e audiência públicas ao longo do ano, mas a agência não baixou o reajuste como pediam organizações da sociedade civil. O processo de revisão tarifária leva em conta investimentos realizados pela Cemig em sua área de concessão e cálculo dos custos operacionais.

Como é definida a conta de luz?

As tarifas de energia elétrica são calculados com base em três fatores: a compra da energia em si, os custos da transmissão e distribuição dela e os encargos do setor, além de tributos como o ICMS e o PIS/Cofins.

Do valor cobrado na tarifa, a Cemig fica com 26%. Os outros 74% se dividem em encargos setoriais (19,3%), tributos aos Governos Federal e Estadual (16,7%), energia comprada (28,8%), encargos de transmissão (8,7%) e receitas irrecuperáveis (0,4%). Os impostos, como taxa de iluminação pública, ICMS, PIS e Cofins são repassados integralmente para os governos.

Fonte: O Tempo