Foto: Divulgação PMC

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Contagem terá centro de compras de R$ 200 mi

Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ganhar um centro comercial com investimento de R$ 200 milhões. O espaço, já em construção, ocupa uma área de 40 mil m² e deve ser inaugurado até março do ano que vem. Localizado na esquina da Avenida João César de Oliveira com a Avenida José Faria da Rocha, o empreendimento promete reunir lojas, serviços, escritórios e grandes marcas já consolidadas no mercado. Ao todo, serão 3 andares com cerca de 4 mil m² abrigando 2 ou 3 lojas ancoras, além de unidades de médio e pequeno porte. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/contagem-centro-compras-eldorado/

Associação vai inspecionar alimentos

A Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) recebeu nesta quarta-feira, 24, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) o credenciamento oficial ao Sisbi-POA, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Com isso, os produtos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal da Ameg agora podem ser comercializados legalmente em qualquer cidade brasileira, sem a necessidade de um novo selo, bastando o cumprimento das inspeções periódicas conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério. (Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/ministerio-da-agricultura-reconhece-inspecao-da-ameg-para-alimentos

Maculosa deixa Caeté em emergência

A Prefeitura de Caeté decretou situação de emergência em saúde pública após registrar duas mortes por febre maculosa na cidade. O decreto, assinado pelo prefeito Alberto Pires, tem validade inicial de 180 dias. A assessoria de comunicação informou que, nesta terça-feira, 23, foram divulgados os resultados de 3 dos 6 casos que estavam sob investigação. As análises, realizadas pela Funed, apresentaram resultado negativo para todos os 3 casos. A Prefeitura segue aguardando resultados de outros 3 exames, que permanecem em análise. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/febre-maculosa/

Patos confirma caso de febre amarela

A Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa a confirmação de um caso de febre amarela em humano no município. Trata-se de uma idosa que não apresentou sintomas típicos da doença, apenas quadro leve compatível com suspeita de dengue, como mal-estar e desidratação. A paciente procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 30 de agosto, não precisou de internação e atualmente encontra-se em casa e com bom estado de saúde. Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/caso-de-febre-amarela-em-humano-e-confirmado-em-patos-de-minas

Ouro Preto entrega casas populares

A Prefeitura de Ouro Preto entregou, no último sábado (13), 20 unidades habitacionais no residencial Vila Alegre, localizado no bairro de mesmo nome, em Cachoeira do Campo. As moradias fazem parte do programa Um Teto é Tudo, que já beneficiou centenas de famílias no município e busca garantir não apenas uma casa, mas mais segurança, estabilidade e oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/prefeitura-de-ouro-preto-entrega-20-casas-populares-em-cachoeira-do-campo/

Minas vai ganhar 30 unidades UAIs

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quinta-feira (25/9), a criação de 30 novas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) distribuídas pelas dez regiões do estado. A medida foi oficializada por meio de uma declaração conjunta com o Ministério Público de Minas Gerais, que incluiu os municípios no Programa UAI Compartilha. Segundo o Executivo, as cidades contempladas receberão investimentos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Além das UAIs, os municípios também contarão com postos do Procon, ampliando a rede de defesa e orientação ao consumidor. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2025/09/minas-gerais-tera-30-novas-uais-em-todas-as-regioes-do-estado/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais

Araxá pede ajuda para a saúde

A Prefeitura de Araxá segue em diálogo com o Governo de Minas Gerais em busca de investimentos para fortalecer a saúde pública do município e da microrregião. A construção de um hospital municipal, com apoio do estado, é a principal demanda do executivo local. Durante uma reunião em Belo Horizonte nesta terça-feira, o prefeito Robson Magela destacou ao governador Romeu Zema a necessidade de recursos estaduais. Ele ressaltou que, embora o município tenha garantido verba para a compra do terreno, a queda na arrecadação tem impedido o início das obras. (Clarin.Net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-cobra-apoio-do-governo-de-mg-para-construir-hospital-e-ampliar-saude-regional/