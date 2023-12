O brasileiro que começou a tirar sua carteira de motorista durante a pandemia ganhou mais uma chance para obter a sua habilitação. O ministro dos transportes Renan Filho prorrogou o prazo para retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida foi publicada nesta quarta-feira (27) pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O novo prazo vale para todos que estão com o processo ativo até 31 de dezembro de 2023. A mudança vai beneficiar dois milhões de brasileiros, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Atualmente, os candidatos têm o prazo de doze meses para retirar a habilitação após o início do processo. Mas aqueles que iniciaram as aulas e exames durante a pandemia tiveram a extensão do prazo por mais de uma vez devido às dificuldades do período.