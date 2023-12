Os trabalhos de manutenção na “Ponte do ABC” (Ponte 7), localizada nas proximidades da praça do Terminal Rodoviário, estão em andamento. Nesta quarta-feira (27), o prefeito Eugênio Vilela esteve no local para avaliar as obras.

A ponte está recebendo um reforço estrutural, sendo também realizada a recuperação da fundação. De acordo com a Secretaria de Obras e Trânsito, atualmente a equipe está empenhada na implantação de uma “estaca raiz”, na qual serão construídos novos pilares.

Fonte: Decom