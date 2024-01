Na madrugada de segunda-feira (15), a Polícia Militar de São Roque de Minas foi acionada para atender uma ocorrência de furto a uma Cooperativa que fica no trevo de acesso à cidade.

Segundo informações da PM, os indivíduos chegaram ao local, em dois veículos, uma Volkswagem Amarok e uma Fiat Toro.

Eles quebraram a parede do estabelecimento, entraram e furtaram defensivos agrícolas, uma caminhonete Fiat Strada também chegou a ser furtada, porém foi localizada no município de Alpinópolis.

Ainda de acordo com a polícia, as câmeras de segurança do local foram danificadas pelos bandidos, prejudicando as investigações da polícia.

Não havia ninguém no estabelecimento no momento da ação dos criminosos.

A Polícia Militar de São Roque de Minas informou ainda que, segue em rastreamento em busca do paradeiro dos indivíduos.

Fonte: Jornal 104 FM