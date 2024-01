Um acidente na noite dessa terça-feira (16), envolvendo um carro e uma motocicleta na MG-423, altura do km 20, no município de Conceição do Pará, deixou uma vítima fatal.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do automóvel relatou que trafegava no sentido Pitangui/Nova Serrana, quando avistou dois motocicletas seguindo no sentido oposto.

Repentinamente, um dos motociclistas atingiu a contramão de direção e colidiu frontalmente contra o carro.