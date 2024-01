Nessa terça-feira (16), a prefeita em exercício, Adriana Prado, fez a entrega do contrato de prestação de serviços ao representante da empresa” Amplo Engenharia e Construção Ltda”, o engenheiro Vinícius. A empresa foi a vencedora do processo licitatório 173/2023 – TP 13/2023 e, assim, será a responsável pelo serviço de restauração do gradil da Casa do Engenheiro. Trata-se de um serviço importante, uma vez que o imóvel é tombado pelo Patrimônio Municipal.

A entrega do contrato foi realizada no local, que é a sede da Secretaria Municipal de Cultura. Estiveram presentes o chefe de Gabinete, Marden Lima, o Secretário de Cultura, Alex Arouca, o representante do setor de Patrimônio da Secretaria de Cultura, Geraldo Teixeira, e membros do Conselho Municipal do Patrimônio (COMPAC), Romulo Cabral, Lucas Alan, Heytor Pimenta e Thiago Arantes.

A restauração do gradil da Casa do Engenheiro é a primeira fase do projeto de recuperação do entorno do imóvel. A melhoria do espaço contará, ainda, com a colocação de taludes, um projeto de jardinagem e iluminação cênica, e a construção de um memorial no local onde havia uma piscina. Assim que a empresa terminar essa primeira fase de execução do projeto, a Administração Municipal lançará o edital para as demais etapas.