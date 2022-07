Na segunda-feira (4), o Rotary Club de Formiga, localizado na rua José do Patrocínio, 753, bairro Alvorada, promoveu uma reunião festiva para empossar sua nova diretoria. Com o salão repleto de convidados representando diversos setores da sociedade e Clubes Rotary da região, celebrou-se o início do Ano Rotário 2022-2023, que tem como lema “Imagine o Rotary”.

O então presidente Raimundo de Paula Andrade conduziu o início do evento. Em nome do Clube, homenageou os rotarianos Deyvid Arantes, José Soares Ferreira (José do Caldas), Dr. Raimundo Mateus e Juarez Eufrásio de Carvalho pela atuação deles no Rotary. Raimundo se emocionou com uma apresentação, em vídeo, lembrando os diversos projetos desenvolvidos ao longo do Ano Rotário 2021-2022, que ele presidiu.

Em seguida, Raimundo empossou José Vieira Neto no cargo de presidente, e este passou a conduzir a sessão abordando, em seu discurso, temas desafiadores no mundo atual e salientando a importância do papel do Rotary como promotor da solidariedade, do engajamento nas causas sociais e da paz.

Ao fim do discurso, Neto empossou a médica farmacêutica Sônia Barbosa Carneiro Iunes no cargo de vice-presidente e, em seguida, os membros do Conselho Diretor.

Houve ainda a admissão de Ana Maria Vieira Estrela como rotariana, representando a classificação Pedagoga – Ensino Fundamental. Ela recebeu um distintivo rotário e documentos informativos relativos ao Rotary.

Quem é o presidente

Neto é natural de Formiga, foi presidente do Rotary Clube de Catalão/GO, foi intercambista do Rotary Club de Formiga, em 1989, nos Estados Unidos; e vice-presidente no ano Rotário 2021/2022.

Ele tem extensa carreira acadêmica, é professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, com especialização em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília, doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. É autor de diversos artigos publicados, com participações em congressos.

Neto que dar continuidade aos projetos que já fazem parte da agenda do Clube e incentivar ainda mais o trabalho dos rotarianos com campanhas humanitárias.

Conselho Diretor Ano Rotário 2022/2023

Secretária: Maria Lucia de Oliveira Andrade

Tesoureiro: Cláudio Mário de Freitas Garcia

Diretor de Protocolo: Deyvid Castro Arantes

Presidente da Comissão Administração (Patrimônio): Lutério de Freitas Costa

Presidente da Comissão Projetos de Prestação de Serviços: Suleima Lasmar

Presidente da Comissão Fundação Rotária: Raimundo de Paula Andrade

Presidente da Comissão Imagem Pública: Lenir da Silva Campos

Presidente da Comissão Desenvolvimento do Quadro Associativo: José Pereira de Sousa

Presidente da Comissão Projetos de Captação de Recursos: Suleima Lasmar

Presidente da Comissão Novas Gerações: Geralda Maria Maia Cordeiro de Azevedo

Presidente da Comissão Relações Públicas e Companheirismo: Márcia Maria Palhares

Presidente da Comissão Meio Ambiente: Maria Biatris de Paula Fiuza Costa

Conselho Fiscal: Raimundo de Paula Andrade e Deyvid Castro Arantes (membros), Lutério de Freitas Costa (suplente).

Fonte: Rotary Club