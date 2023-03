Do dia 27 ao dia 29 de março, em Belo Horizonte, foi realizada uma capacitação sobre o Cadastro Único para Programas Sociais, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) e Caixa Econômica Federal.

A servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, Amanda Silva, coordenadora do Cadastro Único em Formiga, participou da capacitação e, de acordo com ela “participar da capacitação foi de grande importância para o município, pois o Cadastro Único é a porta de entrada para as políticas sociais, e precisamos estar sempre preparados e capacitados para levar os benefícios sociais às pessoas que têm direito”.

O objetivo da capacitação é acompanhar as mudanças promovidas nos preenchimentos dos formulários do Cadastro Único e do sistema online “V7”, a fim de refletir na melhoria do atendimento no município.

O Cadastro Único é o registro que permite ao Governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. Ele é a porta de entrada para a participação em vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado.

Fonte: Decom