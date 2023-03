Nesta quarta-feira (29), alunos do Tatame do Bem participaram da palestra “Do Tatame para a Federal”.

O evento se deu por meio de uma conexão do Tatame do Bem com o F7, para apresentar aos alunos do Instituto e seus responsáveis as possibilidades do ingresso em Universidades Federais, independente de classe social.

A professora do IFMG, Maisa Melo, fez um relato sobre sua história de vida, as suas dificuldades nos anos primários de escola, o seu ingresso na universidade e as possibilidades que permitiram ela ter sucesso em sua vida acadêmica e profissional, inclusive através dos diversos auxílios concedidos pelas Universidades Federais, bem como programas de estágios e iniciação científica.

Maisa proporcionou um momento para que todos refletissem e acreditassem que qualquer pessoa pode ser protagonista de sua história, independente das dificuldades sociais e familiares.

O fundador do Instituto Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, explicou que a iniciativa faz parte de uma das ações promovidas para incentivar os adolescentes e jovens, assim como pais e responsáveis, a valorizarem a educação e a importância da formação profissional, sobretudo a formação continuada.

“Quero agradecer a Maísa pela disponibilidade, pelo compromisso com a educação e pelo incentivo dado às famílias atendidas pelo Instituto. Tenho certeza que a sua a história mudará a vida de muitas famílias”, salientou.

A professora mencionou sobre a satisfação e oportunidade de falar de um assunto tão importante para pais e filhos juntos. “É valioso eles saberem que a educação é uma engrenagem que transforma vidas, e o ideal é que este sonho seja construído junto. Por mais utópico que este sonho seja, se a conclusão de um curso superior numa Instituição Federal de ensino fizer parte dele, este estudante terá o auxílio necessário para torná-lo realidade”

O Instituto Tatame do Bem agradeceu a presença dos alunos, pais, responsáveis, professores, voluntários, sobretudo dos membros da diretoria do Instituto, nas pessoas de André Monteiro e Fernanda.