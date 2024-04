O time do Guarani levou a melhor sobre Além da Bola por 3 x 1 no primeiro jogo da final da Copa Jésus Silva, realizado no sábado (20).

A partida foi disputada com duas equipes bastante qualificadas e contou com a presença de um bom público.

A equipe Além da Bola saiu na frente com gol de Samuel. O Guarani empatou com um gol de Dogão. Em seguida, virou com gol de Yerkis, nos pênaltis. Isaque marcou o terceiro para o Guarani.

A segunda partida do campeonato, a finalíssima, será no próximo sábado (27).