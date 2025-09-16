A Copasa vem a público esclarecer sobre a situação do abastecimento de água na cidade de Divinópolis, nesta terça-feira (16), após o incidente ocorrido nesta madrugada com o empregado da Companhia. O corpo do funcionário permaneceu por pouco tempo dentro do reservatório e, após retirado, diversas análises descartaram a contaminação da água, garantindo que ela pode ser consumida normalmente pela população.

Apesar disso, houve a necessidade de parar o bombeamento de água para o reservatório que faz a distribuição, já que possíveis pertences do empregado podem ainda estar dentro do reservatório. A paralisação do bombeamento foi necessária, já que qualquer objeto estranho pode comprometer a operação do sistema ao causar entupimentos.

Mais uma vez, é preciso ressaltar que a qualidade da água está garantida.

No entanto, em razão dessa manutenção, o abastecimento está interrompido temporariamente para parte da cidade de Divinópolis. Os bairros afetados são: Aeroporto, Antônio Fonseca, Chácaras Belo Horizonte, Cidade Jardim, Das Nações, Davanuze, Dona Rosa, Heleno Ramos de Freitas, Interlagos, Jardim Dona Quita, Jardim Jusá Fonseca, Mar e Terra, Maria Peçanha, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nova Holanda, Novo Paraíso, Padre Eustáquio, Paraíso, Ponte Funda, Prolongamento das Nações, Prolongamento Paraíso, Residencial Quintas das Palmeiras, Residencial Costa Azul, Residencial Lagoa Park, Residencial Mariza Pardini, Residencial Terra Azul, Sagrada Família, Santa Bárbara, Santa Lúcia, Santa Rosa, Santa Tereza, Santos Dumont, São Bento, São Mateus, Vale do Sol, Vila das Roseiras, Dona Maria Helena, Mangabeiras, São João de Deus.

As equipes estão mobilizadas em minimizar os impactos ao realizarem manobras no sistema de distribuição, além de disponibilizarem caminhões-pipa para o atendimento de áreas prioritárias. Todos os esforços estão sendo envidados para normalizar o mais breve possível o abastecimento, previsto para esta quarta-feira (17).

A Copasa reitera ainda que lamenta profundamente o ocorrido com o funcionário, está contribuindo com as investigações junto às autoridades competentes e prestando todo o apoio aos familiares da vítima.

Fonte: Assessoria de comunicação da Copasa