Um motorista de aplicativo, identificado como Adilson Batista da Silva, de 45 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (16), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta das 10h, na avenida Professor Lucas Machado, no bairro Asteca.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que Adilson havia acabado de buscar uma passageira, que já estava dentro do veículo, quando um homem em uma motocicleta verde se aproximou e efetuou diversos disparos. A mulher não foi atingida e conseguiu sair do carro em segurança.

A vítima, natural de Ribeirão das Neves, tinha passagens por tráfico de drogas, mas não possuía pendências judiciais no momento do crime. A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os primeiros levantamentos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito dos disparos nem sobre a motivação do homicídio. Ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Com informações do Hoje em Dia