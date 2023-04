O Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo. Após 3 anos disputando a Série B da competição, a Raposa volta com sede de títulos e o primeiro adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

As duas equipes vêm de derrotas, ambas pela Copa do Brasil. O Cruzeiro sofreu o revés contra o Náutico, por 1 a 0, em Recife, já o Corinthians perdeu para o Remo, por 2 a 0, em Belém. Os times ainda podem reverter os resultados adversos na partida de volta.

Renato Augusto é o principal desfalque do Timão para a partida. O jogador passou por uma cirurgia no joelho direito e ficará fora por cerca de dois meses. Já o técnico Pepa, terá à disposição os atletas que participaram da partida do meio de semana. Willian e Richard serão avaliados antes do apito inicial. Reynaldo, recuperado de contusão, ficou em Belo Horizonte aprimorando a condição física.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

VAR: Wagner Reway (PB)

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendez e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Machado, Ramiro e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley.

Fonte: Hoje em Dia