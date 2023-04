O corpo de Estevão Caíque de Alcântara, de 15 anos, foi encontrado em Cabo Frio, na manhã deste sábado (8). O adolescente belo-horizonino estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (7). Estevão nadava com familiares, na Praia do Forte, quando foi puxado pela maré.

A mãe do garoto, que estava com ele no momento, passou mal e precisou de atendimentos médicos. A família, de Belo Horizonte, estava na cidade a passeio.

As buscas pelo adolescente contaram com a atuação de mergulhadores e da Guarda Marítica. Drones e viaturas aquáticas também participaram da operação.

O corpo foi localizado próximo ao Canto do Forte e levado para o IML de Cabo Frio.

Fonte: O Tempo