Coco, um labrador marrom de 2 anos de idade, foi o primeiro cachorro a ser tratado por dependência alcoólica por uma equipe de resgate do Reino Unido.

O caso aconteceu na cidade de Plymouth, na Inglaterra, e foi divulgado na semana passada por meio do perfil da instituição Woodside Animal Rescue Trust no Facebook.

O animal foi levado para a instituição acompanhado de outro cachorro logo após a morte de seu antigo dono. Segundo relatos recebidos pela equipe, o alcoolismo começou quando seu tutor permitia que ele consumisse bebidas alcoólicas antes de dormir.

“Coco está conosco há mais de um mês, tendo necessitado de cuidados intensivos desde que chegou. Sua história é trágica e evidencia o quão vital é nossa unidade de cuidados especiais”, diz um post da instituição.

Segundo a organização, Coco chegou ao abrigo junto com outro cachorro. Ambos pareciam estar indispostos. “Felizmente, um veterinário estava no local no momento e conseguiu administrar o atendimento de emergência, mas infelizmente o amigo de Coco faleceu, apesar de nossos melhores esforços. Coco continuou gravemente doente e precisou de cuidados 24 horas por dia. Ficou claro que ele sofria de sintomas que apontavam para a abstinência alcoólica.”

Coco conseguiu se recuperar, mas permaneceu sob sedação por quatro semanas para evitar qualquer sinal de abstinência e piora no quadro clínico.

Após o intenso acompanhamento, atualmente Coco está sem medicação e começando a agir como um cachorro normal, mas ainda não está pronto para adoção. “Embora fisicamente pareça ter se recuperado, mentalmente ele ainda fica muito ansioso, às vezes.”, diz a instituição.

Fonte: CNN