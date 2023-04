O brasileiro Anderson Pereira, de 43 anos, foi condenado à prisão perpétua pela Justiça do estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, pelo assassinato do marido de sua ex-namorada.

O crime aconteceu em março de 2020, quando Anderson matou Zak Charabaty, de 52 anos, enquanto ele dormia. O corpo foi encontrado quatro meses depois, em um outro estado norte-americano.

Com a sentença de prisão perpétua, o brasileiro não poderá recorrer da decisão em liberdade. Pereira foi preso na Flórida, em outubro de 2021.

Segundo a decisão, Pereira também foi considerado culpado por uma acusação de furto do carro da vítima, duas acusações de falsificação de evidências físicas, decorrentes da remoção do corpo e do telefone celular de Charabaty.

Ele também foi condenado a pagar uma restituição pelas despesas do funeral de Charabaty e uma multa de US$ 4 mil em conexão com a acusação de falsificação decorrente da remoção do corpo da vítima.

Fonte: Itatiaia