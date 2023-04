Os alunos da oficina de karatê da comunidade de Lambari vêm surpreendendo a cada dia mais.

De acordo com o professor Modesto Silva, as aulas acontecem todos os sábados e são oferecidas pelo Cras de Pedra do Indaiá.

Hoje participaram os alunos Isadora Ribeiro Pedrosa, João Vitor Macedo e Vitória Emanuelle Macedo.

Atualmente, o projeto conta com 80 alunos com o objetivo de disciplinar, educar e trabalhar a coordenação motora de cada aluno.

“Agradecemos ao prefeito Mateus, aos pais dos alunos e toda a equipe do Cras pelo apoio”, destacou Modesto, que também ministra aulas no Cras de Vargem Bonita, Betânia e Japaraíba.