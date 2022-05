O Corpo de Bombeiros atendeu, na tarde desta terça-feira (3), em Divinópolis, um chamado para conter as chamas em um galpão onde funciona um ferro-velho, no Bairro São Judas Tadeu. Segundo os militares, não houve feridos.

De acordo com os bombeiros, a Central de Operações recebeu o chamado no início da tarde, com informações de um incêndio em galpão na rua Érico Veríssimo.

O combate ao fogo durou aproximadamente duas horas, com a utilização de 10 mil litros de água, além de 20 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE).

Danos causados pelo incêndio

Após o combate ao incêndio, os bombeiros verificaram danos em aproximadamente 20 veículos, que anteriormente estavam em estado de sucata.

Os militares realizaram vistoria nas residências vizinhas ao galpão, porém nenhum dano estrutural foi registrado.

