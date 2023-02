Foram realizados procedimentos de prestação de serviços preventivos e de atendimentos emergenciais solicitados e/ou necessários à proteção das pessoas e de seus bens, potencializando as atividades preventivas conforme preconizado nas Diretrizes de Ações do Batalhão.

Devido a atuação diária de 12 bombeiros guarda-vidas por dia, em ação conjunta com a Marinha, Polícia Militar e Settrans, não foi registrada nenhuma ocorrência de afogamento ou acidente aquático no Lago das Roseiras e Pedra do Calhau, principais pontos de banhistas e embarcações da região.

Uma equipe de guarda-vidas e bombeiros militares esteve durante todo o período da operação na Prainha, em Lagoa da Prata. Na ocasião, também não foi registrada nenhuma ocorrência.

Além das ações de guarda-vidas, foram utilizados veículos de emprego múltiplo em pontos críticos das rodovias atendidas pelo 10º BBM nos horários de maior fluxo de veículos a fim de diminuir o tempo de resposta em caso de acidentes. Também foram realizadas vistorias nos locais que sediaram as festividades carnavalescas.

Fonte: Corpo de Bombeiros