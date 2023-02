O advogado Marcus Phillipe Vieira assumiu a assessoria jurídica, da Câmara Municipal de Formiga, nesta quinta-feira (23), sendo o responsável por planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas e correlatas de interesse do Poder Legislativo, bem como orientar e coordenar os trabalhos do Serviço de Assistência Judiciária – SAJ.

Ele é formado em Direito (Unifor/MG, 2012), pós-graduado em Direito Público pela Anhanguera Uniderp/MS, e pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Legale Educacional.

“Agradeço o honroso convite do presidente da Câmara, o vereador Marcelo Fernandes, me colocando à disposição da Casa Legislativa para contribuir, assessorar e colaborar nos assuntos jurídicos em geral, relativos ao Poder Legislativo.”

Anteriormente, o cargo estava ocupado pelo advogado Marco Aurélio Valadão, que está afastado por motivos de saúde.

Fonte: Assessoria Câmara Municipal