Na manhã desta quinta-feira (23), o prefeito Eugênio Vilela recebeu em seu gabinete o vereador Marcelo Fernandes e alguns moradores da zona rural, da Comunidade de Lucianos, para discutirem sobre algumas demandas, entre elas: a manutenção das estradas e pontes daquela região.

Durante a conversa, Marcelo reforçou seu compromisso como vereador. “Nosso compromisso é de fiscalizar e, também, apresentar melhorias junto ao Executivo para que a população esteja em satisfação e o desenvolvimento seja de maneira gradativa em todos os setores do nosso município. Pode contar com este vereador, sempre no que necessário, e o que estiver em nosso alcance estaremos fazendo para a população”.

Ainda no encontro, estiveram presentes o secretário de Obras e Trânsito; Felipe Basílio e o servidor Ivo Brito.

Fonte: Assessoria Câmara Municipal