O Corpo de Bombeiros de Arcos prestou assistência a uma vítima com dificuldades de respirar na manhã deste sábado (23).

A unidade foi acionada na avenida Magalhães Pinto, bairro Brasília, para atender a uma ocorrência envolvendo uma pessoa que apresentava dificuldades de locomoção e dispneia – falta de ar, em uma residência.

A equipe de resgate foi chamada inicialmente para prestar apoio à equipe do Samu devido à dificuldade de locomoção da vítima, pois se tratava de um local de difícil acesso no patamar superior com escadarias.

A vítima foi imobilizada da melhor forma possível facilitando assim sua retirada com segurança do apartamento. Após estabilizar a vítima, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal São José, onde recebeu atendimento médico especializado para avaliação e tratamento adicionais.

Fonte: Corpo de Bombeiros