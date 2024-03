O Hospital de Campanha em Belo Horizonte foi mais um dos prejudicados pela forte chuva registrada em Belo Horizonte na madrugada deste sábado (23). O local, com atendimentos para pessoas com sintomas de dengue, próximo a UPA Norte, ficou alagado. Os atendimentos, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), não foram interrompidos.

Segundo o Executivo Municipal, a equipe de limpeza foi prontamente acionada para solucionar o problema.

Devido ao problema, pacientes de dois leitos precisaram ser transferidos de local, dentro do próprio espaço do hospital, para que a água fosse drenada. Após a tarefa, os enfermos retornaram aos leitos.

Com relação aos reparos para evitar alagamentos, foram instalados canos para drenagem da água. Mas, com o alto volume de chuva, os equipamentos não foram suficientes.

A medida será reforçada e se necessário, novas estratégias serão adotadas.

Fonte: Hoje em Dia