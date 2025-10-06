Na manhã desta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros Militar de Formiga realizou a remoção de uma árvore queimada na Avenida das Laranjeiras, no bairro Ércio Rocha. A ação foi motivada pelo risco iminente de queda da estrutura, que ameaçava a rede elétrica, uma cerca próxima e a segurança dos usuários da via pública.

Segundo os bombeiros, a árvore apresentava comprometimento estrutural, o que exigiu intervenção imediata. Utilizando técnicas e equipamentos apropriados, a equipe executou o corte de forma segura e eficiente.

A operação foi concluída sem intercorrências e não houve danos adicionais à estrutura local.

Com informações do CBMMG