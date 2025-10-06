A Câmara Municipal de Formiga aprovou, na tarde de segunda-feira (6), o Projeto de Lei 162/2025, que institui o “Projeto Viver Mais Feliz”, o projeto é de autoria dos vereadores Thiago Pinheiro e Daniel Rodrigues. A medida visa o controle e acompanhamento de pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 1, autorizando o município a fornecer, gratuitamente, sensores digitais de monitoramento contínuo da glicemia a esses pacientes, mediante prescrição médica.

Aprovado projeto que traz inovação no controle de diabetes

O projeto foi discutido e aprovado durante a 34ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Formiga. A nova legislação tem como objetivo facilitar o controle da glicemia de pessoas diagnosticadas com Diabetes Mellitus tipo 1, uma condição autoimune que afeta a produção de insulina no organismo. Estima-se que entre 5% e 10% dos pacientes diagnosticados com diabetes apresentem este tipo da doença.

O Diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico do paciente ataca e destrói as células responsáveis pela produção de insulina, hormônio essencial para a absorção de glicose pelas células. Na ausência dessa substância, o nível de glicose no sangue sobe, o que pode causar uma série de complicações, como problemas cardiovasculares, renais, neurológicos e oftalmológicos.

O controle glicêmico rigoroso é especialmente crucial para os portadores do Diabetes tipo 1, uma vez que a doença é mais comum em crianças e adolescentes. Apesar de ainda não existir cura, a ciência já comprova que o monitoramento contínuo da glicemia, aliado a um tratamento adequado, pode reduzir significativamente os riscos de complicações graves, como coma hipoglicêmico e hiperglicêmico, além de micro e macroangiopatias e neuropatias.

Sensores de glicemia: tecnologia a serviço da saúde

O controle da glicose nos portadores de Diabetes tipo 1, atualmente, é feito por meio de glicemia capilar, um método que exige diversas picadas nos dedos ao longo do dia, podendo chegar até sete vezes diárias. No entanto, com o avanço da tecnologia, surgiu uma alternativa mais moderna e eficiente: os sensores digitais de monitoramento contínuo de glicemia.

Entre as opções disponíveis no mercado, o sistema FreeStyle Libre se destaca. Desenvolvido pela empresa Abbott, o sensor é do tamanho de uma moeda e é fixado na parte posterior do braço do paciente. Este dispositivo realiza a leitura contínua da glicose no sangue, dispensando as perfurações constantes. Com a utilização de um leitor digital ou até mesmo de um celular habilitado, o paciente pode acessar seus índices glicêmicos de maneira prática e sem desconforto.

Além de evitar as picadas frequentes, o sensor gera gráficos detalhados sobre as variações glicêmicas ao longo do tempo. Essa tecnologia possibilita que o paciente identifique possíveis tendências de elevação ou queda da glicose, permitindo intervenções antes que ocorram complicações graves, como crises de hipoglicemia ou hiperglicemia.

Benefícios sociais e econômicos da medida

A adoção dos sensores de glicemia no controle da doença pode trazer benefícios significativos tanto para a qualidade de vida dos pacientes quanto para o Sistema Único de Saúde (SUS). Com o monitoramento contínuo e mais preciso da glicose, é possível reduzir as internações hospitalares, especialmente aquelas causadas por crises relacionadas à descompensação da doença. Como resultado, os custos hospitalares tendem a diminuir, o que contribui para a eficiência do sistema público de saúde.

A aprovação do “Projeto Viver Mais Feliz” representa um avanço importante no cuidado com os diabéticos tipo 1 em Formiga, oferecendo uma alternativa mais moderna e menos invasiva para o controle glicêmico. A medida reflete o compromisso do município com a saúde de seus cidadãos, especialmente com os mais jovens, que são os mais afetados por essa condição crônica.

Com o fornecimento gratuito dos sensores de glicemia, espera-se que os pacientes possam monitorar sua saúde com maior facilidade, minimizando as complicações e melhorando sua qualidade de vida. O “Projeto Viver Mais Feliz” é, portanto, uma importante vitória no combate ao Diabetes tipo 1 e um passo significativo para a melhoria da saúde pública local.