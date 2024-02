Assim como no dia 19 de janeiro, nessa segunda-feira (5) a cidade de Formiga novamente foi impactada por uma forte chuva resultando em diversas ocorrências que demandaram a atuação coordenada do Corpo de Bombeiros Militar em diversas frentes de trabalho.

Até o início da noite foram registradas 10 ocorrências relacionadas ao evento climático extremo, sendo elas: inundações e quedas de árvores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registros de pessoas feridas.

A equipe contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Humano dando suporte com alimentos e limpeza a uma família atingida, no bairro Engenho de Serra.

Na manhã desta terça-feira (6), a Prefeitura informou que encaminhará à residência uma equipe de pedreiros para fechamento do muro por onde a água entra nos dias de maior precipitação

O Corpo de Bombeiros orienta que em caso de inundação, enxurrada ou alagamento siga essas dicas:

*️Procure saber se a sua casa está localizada em uma área de risco.

*️Nunca jogue lixo nas encostas, córregos e bueiros.

*️Mantenha limpos os ralos, esgotos, galerias e valas.

*️Retire o entulho dos quintais, áreas, becos e ruas.

*️Aterre buracos que acumulam água.

*️Observe se a água da chuva está barrenta e com plantas e troncos, o que pode ser um sinal de inundação.

*️Nunca atravesse locais atingidos pela água, pois a força da água pode arrastá-lo.

*️Se estiver no trânsito, evite trafegar por locais que alagam durante fortes chuvas e evite as rotas que passam pelas áreas inundadas.

*️Busque abrigo em um local alto e espere o nível de água baixar.

*️Não se arrisque entrando nas águas para realizar salvamentos. Ligue para o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.

Fonte: Corpo de Bombeiros