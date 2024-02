Uma ambulância da Prefeitura de Campos Altos caiu em um barranco e capotou, na tarde desta segunda-feira (5), na BR-262, em Campos Altos. O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do KM 607.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraímg TV, o veículo seguia no sentido Campos Altos/Araxá, quando saiu da pista, caiu em um barranco e capotou. O asfalto estava molhado no momento do acidente.

O motorista, de 62 anos, foi atendido pela equipe de resgate da Triunfo Concebra, mas não se feriu.

Fonte: Tapiraí TV