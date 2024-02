Ao menos seis motos da Polícia Militar de Minas Gerais foram incendiadas durante a madrugada desta terça-feira (6). O incêndio ocorreu no estacionamento da estação do Move São Gabriel, em Belo Horizonte. Quatro motos ficaram destruídas e duas foram danificadas com o calor das chamas.

O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil foram acionados para o local. A informação inicialmente recebida pelo Corpo de Bombeiros apontava que as chamas começaram de maneira criminosa. Quando os bombeiros chegaram, ao local, pouco depois das 5h, não haviam mais chamas nos veículos. A corporação realizou o rescaldo no local.

Os veículos oficiais pertencem a uma companhia da Polícia Militar baseada na estação. As informações iniciais também indicam que outras motos, não oficiais, também foram incendiadas.

Por volta de 7h40, o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo Policial, informou que a Polícia Militar prendeu um suspeito de atear fogo nos veículos da corporação. Conforme Santiago, o suspeito já é conhecido dos policiais pelo uso de crack. Quando foi localizado, em um lote vago, o homem, inclusive, fumava uma pedra da droga. O homem tentou entrar em luta corporal com os policiais, sofreu alguns ferimentos e foi preso.

O tenente-coronel Flávio Santiago disse que o suspeito “não dizia coisa com coisa” e que a motivação do crime teria sido o fato de o homem não gostar das cobranças de policiais por conta da atitude dele, como a de fazer necessidades fisiológicas na estação.

Fonte: O Tempo