Um homem de 30 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9), em uma estrada vicinal na comunidade de Paivas, zona rural de Divinópolis. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da PM, o corpo apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Próximo à vítima, os militares localizaram um estojo de munição, o que reforça a suspeita de homicídio.

Ainda conforme a polícia, o homem possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, ameaças e lesão corporal.

A Perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local. Este é o 40° homicídio registrado em Divinópolis no ano de 2025.

Com informações do Portal MPA