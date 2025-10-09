Quatro adultos foram internados na tarde dessa quarta-feira (8) em Patrocínio, no Alto Paranaíba, após consumirem uma planta venenosa conhecida como “fumo bravo”, confundida com couve durante o preparo do almoço.

Entre as vítimas está uma mulher de 37 anos que sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após a refeição. Ela foi reanimada no Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a família havia se mudado recentemente e confundiu o “fumo bravo” com couve devido à semelhança entre as folhagens. A planta foi refogada e servida como parte da refeição.

Após o consumo, os quatro integrantes da família começaram a apresentar sintomas graves, como mal-estar, dormência nas pernas, fraqueza, dificuldade para respirar e visão embaçada.

Além da mulher, três homens com idades entre 60 e 67 anos também foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico.

Com informações do Hoje em Dia