O corpo de um homem de 28 anos, que estava desaparecido desde 22 de abril, foi encontrado nessa terça-feira (27), na região do Coqueiro Rural, zona Rural de Manhuaçu, região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a família de Gilvando Gomes de Amorim fazia buscas desde o dia em que ele saiu para receber um dinheiro e não voltou mais para casa.

O corpo estava em uma lavoura, sem a cabeça, um dos pés e em avançado estado de decomposição, afirmou a Polícia Civil (PCMG), que investigará a causa da morte.

A moto em que a vítima saiu de casa não foi localizada nas investigações. Trabalhadores rurais da lavoura encontraram o corpo e acionaram a polícia.

Apesar de documentos não estarem no local, familiares confirmaram a identificação do corpo de Gilvando por causa das roupas que ele usava quando foi visto pela última vez.

Após finalizados os trabalhos no local, os restos mortais foram levados para o IML de Manhuaçu.

