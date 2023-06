A Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta quinta-feira (29), os atendimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde, Caps, Cemas e Complexo de Saúde serão realizados das 7h às 12h.

No período da tarde, os servidores atenderão à convocação do Fórum Nacional da Enfermagem e do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor).

Fonte: Decom