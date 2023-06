Na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 12h, o dono de um estabelecimento (pensão), em Iguatama, sentiu um odor e decidiu verificar pensando ser um animal. Ao chegar no local ele se deparou com o corpo de um homem, natural de Bambuí, que estava hospedado há dois meses em sua pensão.

Cássio Lamounier, que atualmente trabalhava na Prefeitura Municipal de Iguatama, estava há três dias desaparecido e sendo procurado pela família.

A Polícia Civil foi contatada e compareceu ao local a espera da Perícia, que liberou o corpo por volta das 15h.

Em conversa com o rapaz que dividia hospedagem com a vítima, foi informado que já havia três dias que a mesma não comparecia ao estabelecimento. “O último dia que vi ele, cheguei e ele estava na cozinha bebendo com um rapaz que não conheço. Entrei e fui para meu quarto. Depois não vi ele mais, tentei chamar algumas vezes batendo na porta do quarto dele, mas sem resposta.” Disse o companheiro de hospedagem Pablo.

Em conversa com o dono do estabelecimento, que encontrou o corpo da vítima, foi relatado que a mãe do homem já havia entrado em contato com ele, preocupada com o desaparecimento do filho.

“Ele era um homem bacana, pagava direitinho, reservado e estava trabalhando na Prefeitura.“

O proprietário relatou também que ao encontrar o corpo ficou abalado e foi até a Polícia Civil.

