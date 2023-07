O corpo do motociclista, Gabriel Henrique Brito Campos, de 22 anos, que se envolveu no acidente na rua General Carneiro, no Centro de Formiga, na manhã deste domingo (16), será sepultado às 9h, desta segunda-feira (17), no Cemitério do Santíssimo.

O velório ocorrerá na filial da Funerária do Helinho, na avenida Abílio Machado, bairro Ouro Negro.

De acordo com a Funerária, Gabriel deixa os pais, irmãos e a namorada. Ele residia na rua José Ferreira Barbosa, no Sagrado Coração de Jesus.

A Polícia Militar informou que na garupa da moto estava uma jovem de 19 anos.