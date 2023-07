Dois sortudos da cidade de Formiga foram premiados no sorteio do Centro Oeste Cap realizado neste domingo (16).

Eles residem nos bairros Cidade Nova e Residencial dos Lagos e vão dividir o prêmio de R$ 10 mil com uma apostadora de Sete Lagoas. Cada um vai levar R$ 3.333.

O maior prêmio deste domingo, um veículo Onix 0 km mais R$ 14.100 (valor líquido de R$ 100 mil) saiu para Nova Serrana.

Um apostador da cidade de Luz foi contemplado com R$ 15 mil e um da cidade de Divinópolis com R$ 5 mil.

O sorteio do Giro da Sorte saiu para as cidades de Pompéu, Divinópolis, Pará de Minas, Nova Serrana, Maravilhas, Conceição do Pará, Cedro do Abaeté e Martinho campos. Cada um vai levar R$ 1 mil.

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro tentar a sorte e obter um dinheiro extra.

