Um corpo foi encontrado enterrado e concretado em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida no início da noite dessa terça-feira (14), em Varginha (MG).

Segundo informações apuradas pela EPTV, a polícia chegou até o local onde estaria enterrado o corpo após denúncias anônimas.

Conforme a denúncia, no final do ano passado teria ocorrido um homicídio na casa, que é conhecida por ser ponto de uso de drogas. O corpo foi encontrado com a ajuda de cães farejadores. Ele estava encoberto e tinha sido colocado em uma laje, que foi concretada.

O dono da residência, que já tem passagens pela polícia, foi detido e conduzido para a delegacia. A suspeita é que ele e a vítima tenham tido uma discussão na virada do ano e por isso o crime foi cometido. Os dois seriam usuários de drogas.

Fonte: G1 Sul de Minas