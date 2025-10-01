Nessa terça-feira (30), dois corpos ainda não identificados foram encontrados carbonizados dentro de um veículo incendiado na rodovia MG-050, na altura do km 74, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada para combater o incêndio em um Kia Cerato prata, que já estava completamente tomado pelas chamas quando os militares chegaram ao local.

Após o controle do fogo, os bombeiros localizaram os corpos no interior do automóvel. As vítimas ainda não foram identificadas, e as circunstâncias do ocorrido serão investigadas pelas autoridades competentes.

Com informações do O Tempo