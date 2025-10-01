A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma etapa do programa Saúde 360 – Ver Tudo, Ouvir Todos e Agir Juntos, iniciativa que tem como foco promover visitas oficiais às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A proposta do programa é ouvir as equipes de trabalho, compreender os desafios enfrentados no dia a dia e construir soluções de forma conjunta.

Nesta semana, foram realizadas visitas às UBS dos bairros Areias Brancas e Bela Vista. Participaram da ação o Secretário Municipal de Saúde, a Secretária Adjunta, a Coordenadora da Atenção Básica e a Médica Reguladora do Acesso. A escuta ativa, instrumento central da iniciativa, foi destacada como essencial para a gestão, por permitir que a administração conheça de perto a realidade das equipes e atue de forma mais eficaz na busca por melhorias.

Segundo a secretaria, o programa reforça a ideia de que a gestão pública é feita por pessoas e com pessoas, valorizando cada servidor como parte fundamental do processo. Além disso, a iniciativa busca alinhar as decisões administrativas com as necessidades reais dos profissionais de saúde e da população atendida.

Com as visitas, a Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso com o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em Formiga, promovendo uma gestão mais próxima, participativa e eficiente.

Com informações da Prefeitura de Formiga