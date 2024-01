Os corpos de três vítimas do acidente que envolveu um ônibus e uma caminhonete na noite de sexta-feira (12) na BR-116, em Campanário (MG), no Vale do Rio Doce, deverão ser sepultados em São Tomé das Letras nesta segunda-feira (15).

Conforme informações da Prefeitura, os corpos de Pedro David Menezes, de 41 anos e do filho dele, Kadu Menezes, de 5 anos; e de Raquel de Barros Jesus, de 61 anos, deverão ser sepultados no Distrito de Sobradinho.

A quarta vítima que morava em São Tomé das Letras, Tauana Baroni, será sepultada no Estado de São Paulo.