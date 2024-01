Segundo informações, os indivíduos portadores de extensas fichas policiais, considerados de alta periculosidade, ali se encontravam em uma reunião em casa por eles alugada.

Trata-se de possíveis chefes de tráfico oriundos da região metropolitana de BH (Betim), eles foram encontrados portando ilegalmente armas de fogo, consumindo drogas e, a notícias também de serem procurados uma vez que a ordens de prisão em andamento.

A reportagem apurou que a operação contou com policiais vindos da cidade de Contagem, que aqui contaram com apoio da PM de Formiga. Munições, drogas e armas de fogo foram encontradas com os mesmos. Foram conduzidos para que sejam tomadas providências cabíveis.