Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente entre uma motocicleta e um carro no bairro Bianucci, em Poços de Caldas (MG), na noite desse sábado (13). Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro confessou que estava embriagado. Ele foi preso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados e encontraram a vítima caída em um terreno a poucos metros do local do acidente. Já o carro envolvido na batida apresentava sinais de impacto na parte da frente.

O motociclista recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas o óbito foi constatado ainda no local. O motorista do carro dispensou atendimento.