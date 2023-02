Divinópolis entra em movimento com a Corrida Rústica da 7ª Região da Polícia Militar neste domingo (5). O evento chega à décima nona edição e promete reunir mais de 700 pessoas entre competidores, organizadores e público geral.

Os participantes serão divididos em categorias para civis, militares e kids, considerando as diferentes faixas etárias. O percurso será de seis quilômetros, com concentração para a largada às 8h, na 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, no Icaraí.

A Avivar Alimentos estará presente em mais uma edição do evento, que tem o objetivo de incentivar na sociedade a prática de atividades físicas, do atletismo, e de promover a saúde e qualidade de vida do policial militar e da população.

A previsão do tempo para o próximo domingo, segundo o portal climatempo, será de sol aberto com aumento de nuvens pela manhã, o que deixará o clima e o ambiente totalmente favoráveis para os corredores.

A expectativa dos organizadores é de que um público cada vez maior prestigie o evento, reforçando os laços entre a polícia militar e a comunidade com momentos de socialização, práticas esportivas e foco na saúde.

Fonte: Portal Gerais